В ГПУ підтвердили затримання організатора "тітушок" у Франції
Генпрокуратура підтвердила інформацію про затримання у Франції Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час революції Гідності.
Про це у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.
"ГПУ отримала офіційне повідомлення про затримання у Франції Армена Саркісяна - одного з організаторів груп "тітушок", які діяли під час Євромайдану", - написав речник.
Він підкреслив, що Генпрокуратура готуватиме документи для його екстрадиції в Україну.
"У нас є 40 днів для цього. Ми цей процес не затягуватимемо", - заявив Лисенко.
Раніше про затримання Саркісяна повідомив глава МВС Арсен Аваков.
Армен Саркісян був затриманий на дорозі під час перевірки документів. Щодо нього обраний запобіжний захід - особисте зобов'язання виконувати усі судові приписи до 19 травня.
Українські слідчі вважають Саркісяна одним із організаторів груп "тітушок", які нападали і вбивали людей під час Євромайдану.
Зокрема, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна. Нещодавно заарештований Юрій Крисін був його "підшефним".
У лютому 2015 року правоохоронці встановили особи керівників злочинних груп, які вербували "тітушок" для боротьби з активістами Євромайдану, серед них був Армен Саркісян, який координував групи "тітушок".
Саркісяна вважають близьким до колишнього нардепа Юрія Іванющенка.
Після Майдану Саркісян втік з України і переховувався у Росії.