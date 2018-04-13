В ГПУ підтвердили затримання організатора "тітушок" у Франції

Генпрокуратура підтвердила інформацію про затримання у Франції Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час революції Гідності.

Про це у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

"ГПУ отримала офіційне повідомлення про затримання у Франції Армена Саркісяна - одного з організаторів груп "тітушок", які діяли під час Євромайдану", - написав речник.

Він підкреслив, що Генпрокуратура готуватиме документи для його екстрадиції в Україну.

"У нас є 40 днів для цього. Ми цей процес не затягуватимемо", - заявив Лисенко.

Раніше про затримання Саркісяна повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Армен Саркісян був затриманий на дорозі під час перевірки документів. Щодо нього обраний запобіжний захід - особисте зобов'язання виконувати усі судові приписи до 19 травня.

Українські слідчі вважають Саркісяна одним із організаторів груп "тітушок", які нападали і вбивали людей під час Євромайдану.

Зокрема, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна. Нещодавно заарештований Юрій Крисін був його "підшефним".

У лютому 2015 року правоохоронці встановили особи керівників злочинних груп, які вербували "тітушок" для боротьби з активістами Євромайдану, серед них був Армен Саркісян, який координував групи "тітушок".

Саркісяна вважають близьким до колишнього нардепа Юрія Іванющенка.

Після Майдану Саркісян втік з України і переховувався у Росії.