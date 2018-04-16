Генеральная прокуратура готовит документы для экстрадиции гражданина с документами на имя Армена Саркисяна и дополнительные материалы, которые помогут его идентифицировать.



Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко журналистам в Киеве 16 апреля, отвечая на вопрос действительно ли это Саркисян, которому инкриминируют организацию действий так называемых "титушек".



По словам главы ГПУ, "все идет как того требуют процедуры".



"Саркисян объявлен в международный розыск. Наши коллеги по международным соглашениям сообщили, что он задержан на территории Франции. В круг моих обязанностей не входит проверять, действительно ли он там есть. Есть лицо, у которого был паспорт с именем, фамилией, датой и годом рождения, которые совпадают с разыскиваемым. Визуально также частично совпадает", – рассказал Луценко.



"Поэтому наша задача сейчас подготовить все материалы для экстрадиции. Задача французских коллег – идентифицировать это лицо, в том числе через предоставленные нами дополнительные идентифицирующие данные: фотографии, видео и т.д., что сможет помочь коллегам в более точном установлении, какой это Саркисян".



Луценко отметил, что эта фамилия "довольно распространенная".



"Ничего такого в этом нет... Но то, что есть не только фамилия, но и дата рождения, которые совпадают, позволяет нам надеяться, что это именно тот Саркисян, которого мы очень ждем территории Украины", – подчеркнул генпрокурор.



Он отметил, что ГПУ будет настаивать на скорейшей процедуре экстрадиции.



По словам Луценко, "сейчас сам Саркисян, который был задержан на территории Франции, находится под наблюдением местной полиции".



12 апреля появилась информация, что во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп "титушек" во время Революции Достоинства.



В Генпрокуратуре заявили, что у них есть 40 дней на подготовку документов для его экстрадиции в Украину, но не будут затягивать с этим.



В то же время 13 апреля издание LB.ua сообщило, что на них вышел сам Саркисян, и заверил, что информация о задержании является ошибкой, а сам он находится в России.



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