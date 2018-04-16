"Хмурый" хвастался бывшему сослуживцу, что его награждал лично Путин

Российский военный Сергей Дубинский, которого подозревают в причастности к катастрофе МH17, хвастался бывшему сослуживцу, что получил орден из рук президента России Владимира Путина.



Об этом говорится в материале проекта Радио Свобода "Донбас.Реалии", которые приводят свидетельства человека, знающего о боевом опыте Дубинского и его деятельности в группировке "ДНР".



"Он (Дубинский -ред.) награжден семью боевыми орденами. Таких не так много в России. И он мне рассказывал, что его орденом награждал лично Путин. И было их там всего двое. Он и этот режиссер - Михалков. Он получал этот орден в гражданском варианте, а Дубинский в боевом", – рассказал бывший сослуживец Дубинского Сергей Тиунов.



Отмечается, что в 1985 году Тиунов закончил срочную службу в советской армии в разведывательной роте в Афганистане. В этой же роте, но чуть позже служил офицером Дубинский.



Активно общаться ветераны начали уже с 2000-х годов.



В 2014-м Тиунов ушел добровольцем на фронт. А после Иловайска занялся освобождением из плена украинских бойцов. В процессе поиска нужных контактов, ему порекомендовали связаться с одним влиятельным боевиком, которым оказался Дубинский.



"Донбас.Реалии" отмечают, что в настоящее время Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении российского полковника Сергея Дубинского, также известного под позывным "Хмурый".



Следователи, в частности, утверждают, что Дубинский создал и в течение 2014 года возглавлял "управление военной разведки" "ДНР", куда вошли боевики из Украины, а также представители спецслужб Российской Федерации. Всего – 800 человек.



А международные исследовательские организации и журналисты обнаружили доказательства, подтверждающие, что Сергей Николаевич Дубинский причастен к еще к одному резонансному преступлению – атаке на малазийский "Боинг" MH17.



17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.



Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.



По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной полковник ЗС РФ Сергей Дубинский ("Хмурый").