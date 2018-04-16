"Хмурый" хвастался бывшему сослуживцу, что его награждал лично Путин

Российский военный Сергей Дубинский, которого подозревают в причастности к катастрофе МH17, хвастался бывшему сослуживцу, что получил орден из рук президента России Владимира Путина.



Об этом говорится в материале проекта Радио Свобода "Донбас.Реалии", которые приводят свидетельства человека, знающего о боевом опыте Дубинского и его деятельности в группировке "ДНР".



"Он (Дубинский -ред.) награжден семью боевыми орденами. Таких не так много в России. И он мне рассказывал, что его орденом награждал лично Путин. И было их там всего двое. Он и этот режиссер - Михалков. Он получал этот орден в гражданском варианте, а Дубинский в боевом", – рассказал бывший сослуживец Дубинского Сергей Тиунов.



Отмечается, что в 1985 году Тиунов закончил срочную службу в советской армии в разведывательной роте в Афганистане. В этой же роте, но чуть позже служил офицером Дубинский.



Активно общаться ветераны начали уже с 2000-х годов.



В 2014-м Тиунов ушел добровольцем на фронт. А после Иловайска занялся освобождением из плена украинских бойцов. В процессе поиска нужных контактов, ему порекомендовали связаться с одним влиятельным боевиком, которым оказался Дубинский.



"Донбас.Реалии" отмечают, что в настоящее время Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении российского полковника Сергея Дубинского, также известного под позывным "Хмурый".



Следователи, в частности, утверждают, что Дубинский создал и в течение 2014 года возглавлял "управление военной разведки" "ДНР", куда вошли боевики из Украины, а также представители спецслужб Российской Федерации. Всего – 800 человек.



А международные исследовательские организации и журналисты обнаружили доказательства, подтверждающие, что Сергей Николаевич Дубинский причастен к еще к одному резонансному преступлению – атаке на малазийский "Боинг" MH17.



17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.



Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.



По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский ("Хмурый").