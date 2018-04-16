Лещенко: До закупівлі БМП залучили фірму-прокладку "PetraLink"

Депутат із фракції БПП Сергій Лещенко заявляє, що Україна закуповує вживані бойові машини піхоти в Європі через посередника, зареєстрованого на Кіпрі.

Про це він розповів у програмі "Чесна політика" на 24 каналі

Депутат припускає, що до цього причетний президент Петро Порошенко.

За словами Лещенка, Порошенко хоче об'єднати наступні вибори президента з проведенням референдуму щодо вступу до Євросоюзу та НАТО. При цьому АП вже 2 роки блокує реформу Служби безпеки України, аби не йти назустріч вимогам НАТО в частині підзвітності СБУ суспільству і зняття повноважень щодо розслідування бізнес-конфліктів.

Депутат додає, що оборонний бюджет на рік – 80 млрд, але торги відбуваються таємно, а зловживання сягають сотень мільйонів доларів, які виводяться на рахунки корупціонерів за потурання чи співучасті Петра Порошенка

"Оборонна корупція працює в інтересах двох "гаманців" – вождів БПП і "Народного фронту", а кураторами оборонних замовлень є Олег Гладковський і Сергій Пашинський", – каже Лещенко

За його словами, державний завод "Імпульс" (Шостка), який курує Гладковський, рік тому продав київському офшору "PH Strategic Business Limited" 109 пакетів детонаторів за заниженою ціною – 95 тисяч євро за всю партію. А сербська компанія "Слободан" придбала цю продукцію в офшору за 700 тисяч євро.

Сума пройшла через латвійський банк ABLV, який американський Мінфін у лютому звинуватив у відмиванні грошей, зазначив Лещенко.

"Ще одна фірма-прокладка працює на закупках у Європі вживаних бойових машин піхоти БМП-1. Для потреб армії закуповують 30 одиниць техніки на суму 5 мільйонів доларів. Постачальник – "Petralink Limited", зареєстрована на Кіпрі", – заявив він

За тією ж адресою в Ларнаці зареєстрована компанія "Smart Companies", яка, за словами Лещенка, "спеціалізується на створенні компаній просто під продаж".

"Ця фірма заснована чехами – і бойові машини теж ідуть з Чехії. Імпортер – державна компанія "Спецтехноексперт". А що заважає українській державній компанії за наші з вами гроші купувати цю техніку напряму, а не через посередника на Кіпрі? Відповідь очевидна: бажання нагріти руки на військових замовленнях", – сказав нардеп.

"До слова, вже 2 роки відділ зовнішніх контрактів цього державного підприємства "Спецтехноекспорт" очолює син депутата Пашинського", – заявив Лещенко.

А "ПетраЛінк", на думку нардепа, названо на честь Порошенка.

За даними з відкритих джерел, Petralink Limited було створено в липні 2015 року, її директорами значаться Володимир Петенко й Андреас Арістейду.