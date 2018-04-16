Лещенко: К закупке БМП привлекли фирму-прокладку "PetraLink"

Депутат из фракции БПП Сергей Лещенко заявляет, что Украина закупает бывшие в пользовании боевые машины пехоты в Европе через посредника, зарегистрированного на Кипре.

Об этом он рассказал в программе "Честная политика" на 24 канале.



Депутат предполагает, что к этому причастен президент Петр Порошенко.



По словам Лещенко, Порошенко хочет объединить следующие выборы президента с проведением референдума о вступлении в Евросоюз и НАТО. При этом АП уже 2 года блокирует реформу Службы безопасности Украины, чтобы не идти навстречу требованиям НАТО в части подотчетности СБУ обществу и снятия полномочий по расследованию бизнес-конфликтов.



Депутат добавляет, что оборонный бюджет на год – 80 млрд, но торги проходят тайно, а злоупотребления достигают сотен миллионов долларов, которые выводятся на счета коррупционеров при попустительстве или соучастии Петра Порошенко.





"Оборонная коррупция работает в интересах двух "кошельков" – вождей БПП и "Народного фронта", а кураторами оборонных заказов являются Олег Гладковский и Сергей Пашинский", – говорит Лещенко.

По его словам, государственный завод "Импульс" (Шостка), курируемый Гладковским, год назад продал киевскому оффшору "PH Strategic Business Limited" 109 пакетов детонаторов по заниженной цене – 95 тысяч евро за всю партию. А сербская компания "Слободан" приобрела эту продукцию у оффшора за 700 тысяч евро.

Сумма прошла через латвийский банк ABLV, который американский Минфин в феврале обвинил в отмывании денег, отметил Лещенко.



"Еще одна фирма-прокладка работает на закупках в Европе б/ушных боевых машин пехоты БМП-1. Для нужд армии закупают 30 единиц техники на сумму 5 миллионов долларов. Поставщик – "Petralink Limited", зарегистрированная на Кипре", – заявил он.



По тому же адресу в Ларнаке зарегистрирована компания "Smart Companies", которая, по словам Лещенко, "специализируется на создании компаний просто под продажу".

"Эта фирма основана чехами – и боевые машины тоже идут из Чехии. Импортер – государственная компания "Спецтехноєксперт". А что мешает украинской государственной компании за наши с вами деньги покупать эту технику напрямую, а не через посредника на Кипре? Ответ очевиден: желание нагреть руки на военных заказах", – сказал нардеп.



"К слову, уже 2 года отдел внешних контрактов государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" возглавляет сын депутата Пашинского", – заявил Лещенко.



А "ПетраЛинк", по мнению нардепа, назван в честь Порошенко.



По данным из открытых источников, "Petralink Limited" была создана в июле 2015 года, ее директорами значатся Владимир Петенко и Андреас Аристейду (Ανδρεασ Αριστειδου).