Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заборона Telegram у Росії: на ситуацію відреагував Кремль

Понеділок, 16 квітня 2018, 16:20
Заборона Telegram у Росії: на ситуацію відреагував Кремль

У Кремлі заявили, що блокування месенджера Telegram в Росії "буде реалізовуватися".

Думку адміністрації Володимира Путіна висловив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Це не гра в хованки, догонялки. Роскомнадзор вживає заходів на виконання відповідного рішення суду. Не думаю, що зараз час говорити про ефективність технологічних заходів. Очевидно одне, що ці заходи будуть реалізовуватися", - сказав він журналістам у понеділок.

Речник додав, що не є фахівцем у цій галузі і порадив звернутися щодо технічних деталей блокування до Роскомнадзору.

При цьому власник Telegram Павло Дуров заявив, що рішення про блокування його месенджера знизить національну безпеку Росії, оскільки частина особистих даних росіян перейде до контрольованих США месенджерів WhatsApp і Facebook.

"Національна безпека Росії знизиться, оскільки частина особистих даних росіян перейде від нейтрального в РФ майданчика в контрольованих з США WhatsApp і Facebook", - цитує його заяву "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Роскомнадзор почав блокувати доступ до Telegram в Росії.

13 квітня Таганський суд Москви задовольнив позов Роскомнадзора і постановив заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

Згідно з рішенням, до месенджеру повинні обмежити доступ до виконання обов'язків по передачі ключів шифрування ФСБ.

Роскомнадзор погрожував заблокувати Telegram, якщо месенджер не надасть ключі для декодування повідомлень користувачів. На виконання вимог месенджеру дали 15 діб, але Telegram ключі не надав.

У своєму телеграм-каналі Павло Дуров, коментуючи блокування Telegram, заявив, що конфіденційність в мережі не продається, а права людини не повинні бути скомпроментовані зі страху чи жадібності.

У Держдумі Росії в зв'язку з блокуванням месенджера Telegram заявили також про те, що планується проаналізувати необхідність законодавчо виключити використання VPN-сервісів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіясоцмережізаборона
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: