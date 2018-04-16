У Кремлі заявили, що блокування месенджера Telegram в Росії "буде реалізовуватися".

Думка адміністрації Володимира Путіна висловив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Це не гра в хованки, догонялки. Роскомнадзор вживає заходів на виконання відповідного рішення суду. Не думаю, що зараз час говорити про ефективність технологічних заходів. Очевидно одне, що ці заходи будуть реалізовуватися", - сказав він журналістам у понеділок.

Речник додав, що не є фахівцем у цій галузі і порадив звернутися щодо технічних деталей блокування до Роскомнадзору.

При цьому власник Telegram Павло Дуров заявив, що рішення про блокування його месенджера знизить національну безпеку Росії, оскільки частина особистих даних росіян перейде до контрольованих США месенджерів WhatsApp і Facebook.

"Національна безпека Росії знизиться, оскільки частина особистих даних росіян перейде від нейтрального в РФ майданчика в контрольованих з США WhatsApp і Facebook", - цитує його заяву "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Роскомнадзор почав блокувати доступ до Telegram в Росії.

13 квітня Таганський суд Москви задовольнив позов Роскомнадзора і постановив заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

Згідно з рішенням, до месенджеру повинні обмежити доступ до виконання обов'язків по передачі ключів шифрування ФСБ.

Роскомнадзор погрожував заблокувати Telegram, якщо месенджер не надасть ключі для декодування повідомлень користувачів. На виконання вимог месенджеру дали 15 діб, але Telegram ключі не надав.

У своєму телеграм-каналі Павло Дуров, коментуючи блокування Telegram, заявив, що конфіденційність в мережі не продається, а права людини не повинні бути скомпроментіровалі зі страху чи жадібності.

У Держдумі Росії в зв'язку з блокуванням месенджера Telegram заявили також про те, що планується проаналізувати необхідність законодавчо виключити використання VPN-сервісів.