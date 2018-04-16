Запрет Telegram в России: на ситуацию отреагировал Кремль

В Кремле заявили, что блокировка мессенджера Telegram в России "будет реализовываться".

Мнение администрации Владимира Путина высказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Это не игра в прятки, в догонялки. Роскомнадзор предпринимает действия во исполнение соответствующего решения суда. Не думаю, что сейчас время говорить об эффективности технологических мер. Очевидно одно, что эти меры будут реализовываться", — сказал он журналистам в понедельник.

Он добавил, что не является специалистом в этой области и посоветовал обратиться с вопросами о технологических деталях блокировки в Роскомнадзор.

При этом владелец Telegram Павел Дуров заявил, что решение о блокировке его мессенджера снизит национальную безопасность России, так как часть личных данных россиян перейдет в контролируемые США мессенджеры WhatsApp и Facebook.

"Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет от нейтральной в РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp и Facebook", - цитирует его заявление "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram в России.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Согласно решению, к мессенджеру должны ограничить доступ до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ.

Роскомнадзор угрожал заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ключи для декодирования сообщений пользователей. На исполнение требований мессенджеру дали 15 суток, но Telegram ключи не предоставил.

В своем телеграм-канале Павел Дуров, комментируя блокировку Telegram, заявил, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпроментированы из страха или жадности.

В Госдуме России в связи с блокировкой мессенджера Telegram заявили также о том, что планируется проанализировать необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов.