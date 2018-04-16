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Окупанти продовжили арешт затриманого в січні Рамазанова

Понеділок, 16 квітня 2018, 17:50

Сімферопольський районний суд в окупованому Криму продовжив арешт підозрюваного в екстремістських висловлюваннях Ісмаїла Рамазанова до 18 травня.

Про це 16 квітня повідомляє Крим.Реалії.

На засіданні слідчий Аліса Глухова повідомила, що у справі Рамазанова прийшли результати експертиз, через що так званим "правоохоронцям" потрібен ще один місяць для підготовки обвинувального висновку і передачі матеріалів до прокуратури.

Його адвокат Олексій Ладін заявив, що в ході розслідування "спостерігається очевидна тяганина, що може служити підставою для відхилення клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу".

Сам Рамазанов не визнає себе винним і готовий доводити це. Він додав, що не збирається тікати з Криму.

23 січня російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму.

24 січня підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд заарештував Рамазанова на 30 діб.

В "суді" йому не надали медичну допомогу, незважаючи на його скарги на біль.

19 лютого йому продовжили арешт до 18 березня.

Українська правда
Теми: Кримсударешт
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