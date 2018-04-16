Оккупанты продлили арест задержанному в январе Рамазанову

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Понедельник, 16 апреля 2018, 17:50

Симферопольский районный суд в оккупированном Крыму продлил арест подозреваемому в экстремистских высказываниях Исмаилу Рамазанову до 18 мая.

Об этом 16 апреля сообщает Крым.Реалии.

На заседания следователь Алиса Глухова сообщила, что по делу Рамазанова пришли результаты экспертиз, из-за чего так называемым правоохранителям нужен еще один месяц для подготовки обвинительного заключения и передачи материалов в прокуратуру.

Его адвокат Алексей Ладин заявил, что в ходе расследования "наблюдается очевидная волокита, что может служить основанием для отклонения ходатайства следователя о продлении меры пресечения".

Сам Рамазанов не признает себя виновным и готов доказывать это. Он добавил, что не собирается бежать из Крыма.

23 января российские силовики обыскали дом крымского татарина Исмаила Рамазанова, которому предъявили обвинение в пропаганде экстремизма.

24 января подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд арестовал Рамазанова на 30 суток.

В "суде" ему не оказали медицинскую помощь, несмотря на его жалобы на боль.

19 февраля ему продлили арест до 18 марта.

Украинская правда
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