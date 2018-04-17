Трамп вирішив відкласти нові санкції проти РФ - WP

Президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на власні джерела.

За інформацією газети, у неділю Трамп провів зустріч зі своїми радниками з нацбезпеки та висловив невдоволення тим, що введення нових санкцій було офіційно анонсоване, бо він ще недостатньо їх вивчив.

На думку співрозмовників видання в адміністрації, Трамп навряд чи схвалить нові санкції проти Росії, "поки для цього не з'явиться відповідний привід".

Джерело WP в Білому домі розповіло, що заява Хейлі була її особистою ініціативою і вона зробила помилку, "яку тепер необхідно усунути".

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі у неділю заявила про готовність Вашингтона оголосити про нові санкції проти Росії через хімічну атаку в Сирії у понеділок, 16 квітня.

Пізніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що США вирішать питння нових санкцій проти РФ у "найближчому майбутньому".

15 квітня російський "Коммерсант", посилаючись на лист посла США Джона Хантсмана до російського МЗС, повідомив, що США планують покарати Росію за підтримку режиму Башара Асада, запровадивши проти неї додаткові санкції.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.