Трамп решил отложить новые санкции против РФ - WP

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить введение новых санкций против России.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По информации газеты, в воскресенье Трамп провел встречу со своими советниками по нацбезопасности и выразил недовольство тем, что введение новых санкций было официально анонсировано, ведь он еще недостаточно их изучил.

По мнению собеседников в администрации, Трамп вряд ли одобрит новые санкции против России, "пока для этого не появится повод".

Источник WP в Белом доме рассказал, что заявление Хейли было ее личной инициативой и она сделала ошибку, "которую теперь необходимо устранить".

Постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за химической атаки в Сирии в понедельник, 16 апреля.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что решат вопрос новых санкций против РФ в "ближайщем будущем".

15 апреля российский "КоммерсантЪ", ссылаясь на письмо посла США Джона Хантсмана в российский МИД, сообщил, что США планируют наказать Россию за поддержку режима Башара Асада, введя против нее дополнительные санкции.

Напомним, США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.