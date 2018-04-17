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Гройсман: Я не боюся відставки, тиснути на мене не вийде

Вівторок, 17 квітня 2018, 04:43
Гройсман: Я не боюся відставки, тиснути на мене не вийде

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не боїться відставки і готовий прозвітувати про роботу Кабміну перед парламентом у будь-який момент.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо хтось хоче використовувати звіт уряду, який ми подали 15 лютого, проти нас, то він не повинен ховатися за маскою якогось там комбінатора, а вийти і сказати, що я, такий-то, вважаю, що ви повинні підняти питання про відставку уряду, якщо такий у когось є.

Будь ласка, я готовий сьогодні відповісти і на це", - підкреслив прем'єр.

Гройсман зазначив, що депутати з "Народного фронту" і БПП заявили, що позиції про відставку уряду у них сьогодні немає.

"Якщо у когось є, то виходьте і заявляйте - я буду готовий дати відповідь. І нехай мене всі почують: якщо хтось вважає, що такими методами на мене можна тиснути, то такі люди сильно помиляються. Я не боюся втратити свою посаду. Я ніколи не можу втратити свою честь", - наголосив він.

"Затримку зі звітом уряду Гройсман назвав "технічним питанням", і сказав, що перенесення виступу в парламенті обумовлено відсутністю депутатів із декількох комітетів.

"І це не має значення, тому що я готовий звітувати завжди. Кожен квартал я в прямому ефірі звітую перед українським суспільством, зустрічаюся з експертами, які ставлять питання і дають свої поради. Я щотижня перебуваю в парламенті і відповідаю на питання депутатів", - додав політик.

Парламентський комітет з питань економічної політики, який мав розглянути звіт уряду у середу, 18 квітня, переніс своє засідання на два місяці.

Раніше повідомлялося, що фракція БПП вимагає заслухати звіт уряду у Верховній Раді на цьому тижні.

Теми: Гройсманвідставка
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