Гройсман: Я не боюсь отставки, давить на меня не получится

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не боится отставки и готов отчитаться за работу Кабмина перед парламентом в любое время.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Если кто-то хочет использовать отчет правительства, который мы подали 15 февраля, против нас, то он не должен прятаться за маской какого-то там комбинатора, а выйти и сказать, что я, такой-то, считаю, что вы должны поднять вопрос об отставке правительства, если такой у кого-то есть.

Пожалуйста, я готов сегодня ответить и на это", - подчеркнул премьер.

Гройсман отметил, что депутаты из "Народного фронта" и БПП заявили, что такой позиции об отставке правительства у них сегодня нет.

"Если у кого-то есть, то выходите и заявляйте, - я готов буду дать ответ. И пусть меня все услышат: если кто-то считает, что такими методами на меня можно давить, то такие люди сильно ошибаются. Я не боюсь потерять свою должность. Я никогда не могу потерять свою честь", - отметил он.

"Задержку с отчетом правительства Гройсман назвал "техническим вопросом", и сказал, что отчет в парламенте был отложен в связи с отсутствием депутатов из нескольких комитетов.

"И это не имеет значения, потому что я готов отчитываться всегда. Каждый квартал я в прямом эфире отчитываюсь перед украинском обществом, встречаюсь с экспертами, которые задают вопросы и дают свои советы. Я каждую неделю нахожусь в парламенте и отвечаю на вопросы депутатов", - добавил политик.

Парламентский комитет по вопросам экономической политики, который должен был рассмотреть отчет правительства в среду, 18 апреля, перенес заседание на два месяца.

Ранее сообщалось, что фракция БПП требует заслушать отчет правительства в Верховной Раде на этой неделе.