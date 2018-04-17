Країни "Великої сімки" вимагають від РФ оприлюднити дані про газ "Новічок"

Країни "Великої сімки" вимагають від Росії розкрити усі дані про програму розробки хімічної зброї "Новічок".

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС усіх країн-членів G7.

"Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великої Британії щодо хімічної речовини, використаної під час атаки у Солсбері. Згідно зі своїми міжнародними зобов’язаннями, Росія повинна повністю розкрити ОЗХЗ свою програму "Новічок", - підкреслили дипломати.

"Країни G7 згодні із оцінкою Великої Британії, що саме РФ відповідальна за отруєння Скрипаля й іншого правдоподібного пояснення немає", - йдеться у заяві.

"Ми засуджуємо тривалу неспроможність Росії дати відповідь на легітимні запити уряду Об’єднаного королівства, що лише підкреслює її відповідальність. Ми закликаємо РФ негайно відповісти на усі запитання, пов'язані із інцидентом у Солсбері", - наголосили у G7.

Щоб примусити Росію поважати засновану на правилах міжнародну систему, країни "Великої сімки" обіцяють "й надалі належним чином залучати її до вирішення регіональних криз та глобальних викликів".

"G7 також продовжуватиме посилювати свої можливості із реагування на гібридні загрози, у тому числі в сферах кібербезпеки, стратегічних комунікацій та контррозвідки.

Ми вітаємо дії окремих держав для обмеження російської ворожої розвідувальної діяльності та підвищення нашої колективної безпеки. G7 уважно слідкуватиме за цією ситуацією та її наслідками", - заявили глави МЗС.

Як повідомлялося, 14 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що, за інформацією дослідницької лабораторії в Шпіці (Швейцарія), при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів було використано речовину BZ, яка перебувала на озброєнні США, Великобританії та інших країн НАТО.

Лабораторія в Шпіці Швейцарського федерального інституту з ядерного, біологічного та хімічного захисту не сумнівається у висновках британської лабораторії Портон Даун про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли речовиною "Новічок".

12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Раніше британська лабораторія в Портон Дауні ідентифікувала отруйну речовину як "Новічок".

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.