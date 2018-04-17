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Страны "Большой семерки" требуют от РФ обнародовать данные о газе "Новичок"

Вторник, 17 апреля 2018, 05:46

Страны "Большой семерки" требуют от России раскрыть все данные о программе разработки химического оружия "Новичок".

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД всех стран-членов G7.

"Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании относительно химического вещества, использованного во время атаки в Солсбери. В соответствии со своими международными обязательствами, Россия должна полностью раскрыть ОЗХО свою программу "Новичок", - подчеркнули дипломаты.

"Страны G7 согласны с оценкой Великобритании, что именно РФ ответственна за отравление Скрипаля и другого правдоподобного объяснения нет", - говорится в заявлении.

"Мы осуждаем длительную неспособность России ответить на легитимные запросы правительства Объединенного королевства, что лишь подчеркивает ее ответственность. Мы призываем РФ немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", - отметили в G7.

Чтобы заставить Россию уважать основанную на правилах международную систему, страны "Большой семерки" обещают "и дальше надлежащим образом привлекать ее к решению региональных кризисов и глобальных вызовов".

"G7 также будет продолжать усиливать свои возможности по реагированию на гибридные угрозы, в том числе в сферах кибербезопасности, стратегических коммуникаций и контрразведки.

Мы приветствуем действия отдельных государств для ограничения российской вражеской разведывательной деятельности и повышения нашей коллективной безопасности. G7 внимательно следить за этой ситуацией и ее последствиями", - заявили главы МИД.

Как сообщалось, 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательской лаборатории в Шпице (Швейцария), при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом "Новичок".

12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

Темы: РосcияВеликобритания
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