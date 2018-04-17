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Бойовики зірвали розведення військ на Донбасі

Вівторок, 17 квітня 2018, 14:29

Бойовики ОРЛО порушили режим тиші на ділянці розведення сил і засобів сторін у районі населеного пункту Станиця Луганська.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО із посиланням на інформацію, отриману від української сторони Спільного центру з контролю та координації.

"Аби заплановане на 20 квітня розведення сил та засобів не відбулося, бойовики обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів. Про зазначене поінформовано представників СММ ОБСЄ", - розповідають в СЦКК.

Там наголосили, що через "систематичне порушення окупантами вимог Мінських домовленостей, другий рік поспіль розведення сил на цій ділянці є неможливим".

Українська сторона СЦКК зазначила, що підрозділи Збройних сил України готові до відведення сил, але за умови неухильного виконання ватажками ОРДЛО вимог Рамкового рішення щодо розведення сил і засобів на лінії розмежування.

Як повідомлялося, раніше розведення військ у районі Станиці Луганської було заплановане на 13 квітня, але бойовики його також зірвали.

Українська правда
Теми: ДонбасЛуганська областьОРДЛОАТО
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