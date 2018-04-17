Боевики сорвали разведение войск на Донбассе

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Вторник, 17 апреля 2018, 14:29

Боевики ОРЛО нарушили режим тишины на участке разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО со ссылкой на информацию, полученную от украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.

"Чтобы запланированное на 20 апреля разведение сил и средств не произошло, боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов. Об этом проинформированы представителей СММ ОБСЕ", - рассказывают в СЦКК.

Там отметили, что из-за "систематического нарушения оккупантами требований Минских договоренностей, второй год подряд разведение сил на этом участке невозможно".

Украинская сторона СЦКК отметила, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу сил, но при условии неукоснительного выполнения главарями ОРДЛО требований Рамочного решения по разведению сил и средств на линии разграничения.

Как сообщалось, ранее разведение войск в районе Станицы Луганской было запланировано на 13 апреля, но боевики его также сорвали.

Украинская правда
Темы: Донбасс Луганская область ОРДЛО АТО
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