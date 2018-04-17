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Звинувачення проти Онищенка збираються передати до суду – Ситник

Вівторок, 17 квітня 2018, 15:11

Кримінальна справа відносно нардепа-втікача Олександра Онищенка та шістьох інших його спільників готова для направлення до суду.

Про це директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Якщо взяти "газову справу", то лише зараз ми збираємося передавати до суду обвинувальний акт відносно самого Онищенка. Вже є дозвіл на його заочне засудження і підписана генеральним прокурором остаточна підозра", – сказав він.

"По останніх епізодах щодо самого Онищенка і шести інших фігурантів цієї справи, які перебувають у розшуку, потрібно сформувати тисячу томів", – додав директор НАБУ.

За його словами, для реалізації "газової справи" знадобилися зусилля цілого відділу із 7 осіб.

Щодо іншого фігуранта "газової справи", екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова Ситник сказав, що це єдина справа щодо топ-чиновників, яка "більш-менш нормально рухається" в суді.

"Ця справа в суді з жовтня минулого року. Судове засідання призначається в середньому раз на місяць і досі триває стадія зачитування обвинувального акту. Але навіть такі повільні темпи є прогресом на фоні інших справ, які місяцями не призначаються до розгляду", – сказав він.

НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", у грудні 2015 року.

За версією слідства, з січня 2013 року до червня 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого ПАТ "Укргазвидобування" зазнало збитків на понад 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб.

Наразі 7 осіб, у тому числі організатор схеми – народний депутат Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Теми: ОнищенкоНАБУСитник
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