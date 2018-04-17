Обвинение против Онищенко собираются передать в суд – Сытник

Уголовное дело в отношении нардепа-беглеца Александра Онищенко и шестерых других его сообщников готово для направления в суд.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил в интервью "Укринформу".

"Если взять "газовое дело", то только сейчас мы собираемся передавать в суд обвинительный акт в отношении самого Онищенко. Уже есть разрешение на его заочное осуждение и подписано генеральным прокурором окончательное подозрение", – сказал он.

"По последним эпизодам в отношении самого Онищенко и шести других фигурантов этого дела, которые находятся в розыске, нужно сформировать тысячу томов" – добавил директор НАБУ.

Он отметил, что для реализации "газового дела" понадобились усилия целого отдела из 7 человек.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа, в размере свыше 1,6 млрд, в результате чего ПАО "Укргазвидобуток" нанесены убытки в сумме более 740 млн грн.

Всего следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек.

Сейчас 7 человек, в том числе организатор схемы – народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 лиц направлены в суд, из них в отношении 7 лиц вступил в законную силу обвинительный приговор.