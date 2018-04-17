Як вчителі на уроці: Парубій розкритикував фракції за дисципліну

Голова Верховної Ради заявив, що керівники парламентських фракцій мають підняти на своїх засідання питання дисципліни участі депутатів у пленарних засіданнях і забезпечити їхню присутність на роботі.

Про це він сказав після проваленого голосування за законопроект №7369 про внесення змін до закону про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку.

Після шести спроб голосування за проект закону було провалене, а документ - відхилений.

При цьому Парубій зазначив, що раніше всі фракції заявили про підтримку цього законопроекту.

Спікер парламенту наполегливо вмовляв депутатів заходити до зали, займати свої робочі місця та голосувати, зазначивши, що вони "заходять колонами", але безуспішно.

"Надалі буду просити брати участь в засіданні, як вчителі беруть участь на уроці, який вони ведуть, як військові на передовій стоять у їхнє військове чергування, як наші пожежники і працівники правоохоронних органів виконують свою функцію", - сказав голова Ради.

"Піднімайте на фракцій це питання, щоб депутат був на роботі. І це єдиний вихід з цієї ситуації. І нема інших варіантів", - роздратовано підсумував Парубій і закрив ранкове пленарне засідання.

Він закликав керівників фракцій провести роз'яснювальну роботу щодо дисципліни участі у голосуваннях на засіданнях фракцій.

Це не вперше, коли голова ВР Андрій Парубій вмовляє депутатів виконувати їхню роботу.

Раніше окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі щодо заборони депутатських відряджень у пленарні тижні за позовом нардепа Сергія Власенка.

У квітні 2016 року голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не підписуватиме народним депутатам заяви про відрядження під час пленарних засідань українського парламенту.

В інтерв'ю "Українській правді" він повідомляв, що домовився з керівниками міжнародних делегацій, що у Раді будуть складати календарний план сесії Верховної Ради враховуючи графік засідань ПАРЄ.

Проте депутати ігнорують всі вимоги голови Ради і постійно "прогулюють" пленарні засідання.

Як повідомлялося, у березні понад півсотні народних депутатів пропустили 90% голосувань Верховної Ради, з яких п’ятеро – не проголосували жодного разу.