Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Як вчителі на уроці: Парубій розкритикував фракції за дисципліну

Вівторок, 17 квітня 2018, 15:15

Голова Верховної Ради заявив, що керівники парламентських фракцій мають підняти на своїх засідання питання дисципліни участі депутатів у пленарних засіданнях і забезпечити їхню присутність на роботі.

Про це він сказав після проваленого голосування за законопроект №7369 про внесення змін до закону про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку.

Після шести спроб голосування за проект закону було провалене, а документ - відхилений.

При цьому Парубій зазначив, що раніше всі фракції заявили про підтримку цього законопроекту.

Спікер парламенту наполегливо вмовляв депутатів заходити до зали, займати свої робочі місця та голосувати, зазначивши, що вони "заходять колонами", але безуспішно.

"Надалі буду просити брати участь в засіданні, як вчителі беруть участь на уроці, який вони ведуть, як військові на передовій стоять у їхнє військове чергування, як наші пожежники і працівники правоохоронних органів виконують свою функцію", - сказав голова Ради.

"Піднімайте на фракцій це питання, щоб депутат був на роботі. І це єдиний вихід з цієї ситуації. І нема інших варіантів", - роздратовано підсумував Парубій і закрив ранкове пленарне засідання.

Він закликав керівників фракцій провести роз'яснювальну роботу щодо дисципліни участі у голосуваннях на засіданнях фракцій.

Це не вперше, коли голова ВР Андрій Парубій вмовляє депутатів виконувати їхню роботу.

Раніше окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі щодо заборони депутатських відряджень у пленарні тижні за позовом нардепа Сергія Власенка.

У квітні 2016 року голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не підписуватиме народним депутатам заяви про відрядження під час пленарних засідань українського парламенту.

В інтерв'ю "Українській правді" він повідомляв, що домовився з керівниками міжнародних делегацій, що у Раді будуть складати календарний план сесії Верховної Ради враховуючи графік засідань ПАРЄ.

Проте депутати ігнорують всі вимоги голови Ради і постійно "прогулюють" пленарні засідання.

Як повідомлялося, у березні понад півсотні народних депутатів пропустили 90% голосувань Верховної Ради, з яких п’ятеро – не проголосували жодного разу.

Яна Міланова, УП
Теми: Верховна РадаПарубій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Верховна Рада
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
Останні новини
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
Усі новини...
Реклама: