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Как учителя на уроке: Парубий раскритиковал фракции за дисциплину

Вторник, 17 апреля 2018, 15:15

Глава Верховной Рады заявил, что руководители парламентских фракций должны поднять на своих заседаниях вопрос дисциплины участия депутатов в пленарных заседаниях и обеспечить их присутствие на работе.

Об этом он сказал после провалившегося голосования за законопроект №7369 о внесении изменений в закон об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности.

После шести попыток голосования за проект закона он был провален, а документ - отклонен.

При этом Парубий отметил, что раньше все фракции заявили о поддержке этого законопроекта.

Спикер парламента настойчиво уговаривал депутатов заходить в зал, занимать свои рабочие места и голосовать, отметив, что они "заходят колоннами", но безуспешно.

"В дальнейшем буду просить участвовать в заседании, как учителя участвуют на уроке, который они ведут, как военные на передовой стоят в их военное дежурство, как наши пожарные и работники правоохранительных органов выполняют свои функции", - сказал глава Рады.

"Поднимайте на фракциях этот вопрос, чтобы депутат был на работе. И это единственный выход из этой ситуации. И нет других вариантов", - раздраженно подытожил Парубий и закрыл утреннее пленарное заседание.

Он призвал руководителей фракций провести разъяснительную работу по дисциплине участия в голосованиях на заседаниях фракций.

Это не первый раз, когда спикер ВР Андрей Парубий уговаривает депутатов выполнять их работу.

Ранее Окружной админсуд Киева открыл производство по делу о запрете депутатских командировок в пленарные недели по иску нардепа Сергея Власенко.

В апреле 2016 года глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не будет подписывать народным депутатам командировочные заявления во время пленарных заседаний украинского парламента.

В интервью "Украинской правде" он сообщал, что договорился с руководителями международных делегаций, в Раде будут составлять календарный план сессии Верховной Рады учитывая график заседаний ПАСЕ.

Однако депутаты игнорируют все требования главы парламента и постоянно "прогуливают" пленарные заседания.

Как сообщалось, в марте более полусотни народных депутатов пропустили 90% голосований Верховной Рады, из которых пятеро - не проголосовали ни разу.

Яна Миланова, УП
Темы: Верховная РадаПарубий
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