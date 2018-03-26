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КВУ: Півсотні нардепів проігнорували 90% голосувань Ради у березні

Понеділок, 26 березня 2018, 12:02

У березні 51 народний депутат пропустили 90% голосувань Верховної Ради, з яких п’ятеро – не проголосували жодного разу.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Так, серед депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць: Дмитро Ярош, Євген Бакулін, В’ячеслав Константіновський (заявив про складання повноважень) та нардепи-втікачі Олександр Онищенко і Сергій Клюєв.

Також повідомляється, що значна частина депутатів проголосували лише кілька разів.

Наприклад, депутат від "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін голосував лише один раз, його колега Денис Омелянович натиснув кнопку тричі, позафракційний Константин Жеваго голосував всього шість разів та депутати Михайло Добкін і Надія Савченко по вісім разів за місяць.

Крім того, майже не голосували інші народні обранці, серед яких: Євгеній Мураєв (взяв участь в 3% голосувань), Олесь Довгий (3%), Сергій Ківалов (5%), Михайло Поплавський (6%), Вадим Рабінович (6%), Наталія Королевська (8%), Семен Семенченко (9%).

Повідомляється, що вказані депутати не були на лікарняному чи у відряджені і пропустили голосування ВР з невідомих причин, хоча у більшості випадків були присутні у залі парламенту.

За даними КВУ, двоє нардепів від "Блоку Петра Порошенка" Віктор Пинзеник та Іван Спориш, не пропустили в березні жодного голосування.

Зазначається, що всього в березні було проведено 15 пленарних засідань, на яких відбулося 399 голосувань.

Народні депутати, які пропустили 90% голосувань:

  1. Бакулін Є.М.
  2. Клюєв С.П.
  3. Константіновський В.Л.
  4. Онищенко О.Р.
  5. Ярош Д.А.
  6. Добкін Д.М.
  7. Омельянович Д.С.
  8. Жеваго К.В.
  9. Добкін М.М.
  10. Савченко Н.В.
  11. Богомолець О.В.
  12. Льовочкіна Ю.В.
  13. Мураєв Є.В.
  14. Солод Ю.В.
  15. Звягільський Ю.Л.
  16. Ларін С.М.
  17. Фурсін І.Г.
  18. Березкін С.С.
  19. Чепинога В.М.
  20. Бондар В.В.
  21. Довгий О.С.
  22. Святаш Д.В.
  23. Шенцев Д.О.
  24. Писаренко В.В.
  25. Ківалов С.В.
  26. Богуслаєв В.О.
  27. Хомутиннік В.Ю.
  28. Пресман О.С.
  29. Поплавський М.М.
  30. Рабінович В.З.
  31. Льовочкін С.В.
  32. Бойко Ю.А.
  33. Богдан Р.Д.
  34. Купрій В.М.
  35. Мисик В.Ю.
  36. Королевська Н.Ю.
  37. Барвіненко В.Д.
  38. Мартиняк С.В.
  39. Тимошенко Ю.В.
  40. Гіршфельд А.М.
  41. Корнацький А.О.
  42. Джемілєв М. .
  43. Клімов Л.М.
  44. Семенченко С.І.
  45. Зубик В.В.
  46. Дунаєв С.В.
  47. Супруненко О.І.
  48. Шуфрич Н.І.
  49. Денисенко А.П.
  50. Івахів С.П.
  51. Матвійчук Е.Л.

Раніше повідомлялося, що серед найбільших прогульників засідань Верховної Ради у 2017 році стали Дмитро та Михайло Добкіни, В’ячеслав Богуслаєв, Сергій Клюєв та інші.

Також повідомлялося, що у січні 330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань ВР за місяць.

Українська правда
Теми: КВУВерховна Рада
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