Ситник розповів про долю "розкритого" агента Катерини

Агенти Національного антикорупційного бюро, проти яких Генеральна прокуратура порушила справи, продовжують працювати в НАБУ.

Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю "Укрінформу", оприлюдненому 17 квітня.

ГПУ наприкінці 2017 року порушила кримінальні справи відносно трьох агентів НАБУ, серед яких Катерина Сікорська і Сергій Боярський. На запитання, чим закінчилося розслідування відносно них, керівник НАБУ відповів:

"Їм вручено повідомлення про підозру, але запобіжні заходи не обрані. Вони продовжують працювати у нашій команді, звичайно, з урахуванням того, що уже розкриті. Це дуже талановиті люди. Чим закінчиться ця справа – залежить не від нас".

На думку Ситника, дії співробітників НАБУ "повністю відповідали закону".

"Тому, я впевнений, – кожен із них готовий до судового розгляду. Чи піде Генпрокуратура на ризик і направить справи до суду? Не знаю. Я б на їхньому місці цього не робив. Але вирішувати їм. У принципі, наші працівники готові до будь-якого розвитку подій", – запевнив директор НАБУ.

Генпрокуратура розслідує справу щодо агента НАБУ Катерини Сікорської щодо пропонування хабара іншим агентом чиновниці Державної міграційної служби.