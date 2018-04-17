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Сытник рассказал о судьбе "раскрытого" агента Катерины

Вторник, 17 апреля 2018, 15:30
Сытник рассказал о судьбе раскрытого агента Катерины

Агенты Национального антикоррупционного бюро, против которых Генеральная прокуратура возбудила дела, продолжают работать в НАБУ.

Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник в интервью "Укринформу", обнародованном 17 апреля.

ГПУ в конце 2017 года возбудила уголовные дела в отношении трех агентов НАБУ, среди которых Екатерина Сикорская и Сергей Боярский. На вопрос, чем закончилось расследование в отношении них, руководитель НАБУ ответил:

"Им вручены уведомления о подозрении, но меры пресечения не выбраны. Они продолжают работать в нашей команде, конечно, с учетом того, что уже раскрыты. Это очень талантливые люди. Чем закончится это дело - зависит не от нас".

По мнению Сытника, действия сотрудников НАБУ "полностью соответствовали закону".

"Поэтому, я уверен, – каждый из них готов к судебному разбирательству. Пойдет ли Генпрокуратура на риск и направит дела в суд? Не знаю. Я бы на их месте этого не делал. Но решать им. В принципе, наши сотрудники готовы к любому развитию событий", – заверил директор НАБУ.

Генпрокуратура расследует дело в отношении агента НАБУ Екатерины Сикорской о предложении взятки другим агентом чиновнице Государственной миграционной службы.

Темы: СытникНАБУ
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