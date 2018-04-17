Україні слід бути готовою до ескалації з боку РФ – екс-посол

Україна повинна бути готовою до можливої ​​ескалації конфлікту на Донбасі з боку Росії.



Про це заявив на брифінгу в Харкові директор Євразійського центру імені Діну Патричі "Атлантична рада", екс-посол США в Україні Джон Гербст, повідомляє "Дзеркало тижня".



За його словами, для України "дуже важливо" бути готовою до ескалації на Сході і до необхідності захищатися.



Гербст зазначив, що вважає війну на Донбасі складнішою для президента РФ Володимира Путіна, ніж для президента України Петра Порошенка.



"Війна в Донбасі для Путіна важча, ніж для Порошенка. Росія – велика країна, у неї більш потужна військова машина в порівнянні з Україною. Але це кремлівська, а не російська війна", – сказав він.



"Російські люди не хочуть воювати в Україні. Кремль веде війну, не інформуючи свій народ. І Путін приховує втрати свого народу...", – сказав колишній посол.



Він також додав, що з боку України "це війна українського народу", який захищає свою Батьківщину і свою територіальну цілісність.



"Народ розуміє, що повинен захищатися. Це величезна перевага для України і для Порошенка. Тому, на мій погляд, колись у майбутньому, не знаю точно коли, але Кремль вирішить забрати свої війська, забрати своїх диверсантів з Донбасу", – зазначив Гербст.



Американський дипломат також підкреслив, що сприятливі умови для російської агресії створювала "сліпота" Заходу, але зараз ситуація змінюється.



"Ми були сліпі після Грузії, ми були сліпі після Криму. Але ми почали мало-помалу відкривати очі на Донбасі. Наша підтримка для України 4 роки тому – це була ганьба... Сьогодні ми ще не там, де повинні бути, але вже набагато ближче... Впливові люди в Росії зараз страждають від санкцій. І вони розуміють, що це – наслідок незаконної агресії Росії проти України", – заявив Гербст.



Він також припустив, що, може, "через півтора року, може, років через 10", Кремль усвідомлює помилку і забере свої війська.