Украине следует быть готовой к эскалации со стороны РФ – экс-посол

Украине следует быть готовой к возможной эскалации конфликта на Донбассе со стороны России.

Об этом заявил на брифинге в Харькове директор Евразийского центра имени Дину Патричиу "Атлантический совет", экс-посол США в Украине Джон Хербст, сообщает "Зеркало недели".

По его словам, для Украины "очень важно" быть готовой к эскалации на Востоке и к необходимости защищаться.

Хербст отметил, что считает войну на Донбассе более сложной для президента РФ Владимира Путина, чем для президента Украины Петра Порошенко.

"Война в Донбассе для Путина труднее, чем для Порошенко. Россия – большая страна, у нее более мощная военная машина по сравнению с Украиной. Но это кремлевская, а не российская война", – сказал он.

"Русские люди не хотят воевать в Украине. Кремль ведет войну, не информируя свой народ. И Путин скрывает потери своего народа… ", - сказал бывший посол.

Он также добавил, что со стороны Украины "это война украинского народа", который защищает свою Родину и свою территориальную целостность.

"Народ понимает, что должен защищаться. Это громадное преимущество для Украины и для Порошенко. Поэтому, на мой взгляд, когда-то в будущем, не знаю точно когда, но Кремль решит забрать свои войска, забрать своих диверсантов с Донбасса", – отметил Хербст.

Американский дипломат также подчеркнул, что благоприятные условия для российской агрессии создавала "слепота" Запада, но сейчас ситуация меняется.

"Мы были слепы после Грузии, мы были слепы после Крыма. Но мы начали мало-помалу открывать глаза на Донбассе. Наша поддержка для Украины 4 года назад – это был позор… Сегодня мы еще не там, где должны быть, но уже гораздо ближе… Влиятельные люди в России сейчас страдают от санкций. И они понимают, что это – следствие незаконной агрессии России против Украины", – заявил Хербст.

Он также предположил, что, может, "через полтора года, может, лет через 10", Кремль осознает ошибку и уберет свои войска.