ДТП у Кривому Розі: водію Mazda повідомили про підозру

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Середа, 18 квітня 2018, 09:08

Водію автомобіля Mazda, який був одним з учасників страшної аварії у Кривому Розі, оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Водію Mazda вручили письмове повідомлення про підозру в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ", - сказав він.

За словами Тракала, цей чоловік після аварії був затриманий і давав пояснення, але вранці 18 квітня у зв’язку з різким погіршенням стану здоров'я, його перевели до лікарні.

"Через різке погіршення стану здоров'я його перевезли в лікарню, де він перебуває під конвоєм", - сказав Тракало.   

За його словами, водія Mazda найближчим часом мають доставити до суду для обрання міри запобіжного заходу.

Він також додав, що всі 8 загиблих в ДТП – це працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

За даними джерел "Української правди", у водія Mazda діагностували розрив легені.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці.

Пізніше стало повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

Ірина Балачук, УП
Теми: Кривий Ріг ДТП
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