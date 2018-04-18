Водителю автомобиля Mazda, который был одним из участников страшной аварии в Кривом Роге, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Водителю Mazda вручили письменное уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК", - сказал он.

По словам Тракало, этот человек после аварии был задержан и давал объяснения, но позже в связи с резким ухудшением состояния здоровья, его перевели в больницу.

"Из-за резкого ухудшения состояния здоровья его перевезли в больницу, где он находится под конвоем", - сказал Тракало.

По его словам, водителя Mazda в ближайшее время доставят в суд для избрания меры пресечения.

Он также добавил, что все 8 погибших в ДТП – это работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

По данным источников "Украинской правды", у водителя Mazda диагностировали разрыв легкого.

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.

Позже сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.