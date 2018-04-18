У ДМС почали швидше видавати закордонні паспорти

Черга українців, бажаючих отримати закордонні паспорти, за останній місяць скоротилася на 128 тисяч.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

"Якщо у середині березня загальна черга на персоналізацію закордонних паспортів на Поліграфкомбінаті "Україна" складала близько 700 тисяч, то ранок 16 квітня черга складала 572 тисячі", - йдеться в повідомленні.

Пришвидшила процес підготовки документів додаткова лінія персоналізації документів Поліграфкомбінату "Україна", яку запустили 16 січня.

Проте в ДМС досі радять не планувати подорожі за кордон без наявності документа на руках.

За даними ДМС, у 2017 році в Україні видали майже 4 мільйони біометричних паспортів.

У грудні в ДП "Документ" заявили, що видача біометричних паспортів залежить від поліграфічного комбінату "Україна", де у черзі на друк стоїть понад 600 тисяч заявок на документи.

Сплеск попиту на закордонні паспорти серед українців пов’язаний з безвізовим режимом з Євросоюзом. Безвіз запрацював з 11 червня 2017 року.