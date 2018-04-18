У ДМС почали швидше видавати закордонні паспорти

605 переглядів
Середа, 18 квітня 2018, 12:57

Черга українців, бажаючих отримати закордонні паспорти, за останній місяць скоротилася на 128 тисяч.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

"Якщо у середині березня загальна черга на персоналізацію закордонних паспортів на Поліграфкомбінаті "Україна" складала близько 700 тисяч, то ранок 16 квітня черга складала 572 тисячі", - йдеться в повідомленні.

Пришвидшила процес підготовки документів  додаткова лінія персоналізації документів Поліграфкомбінату "Україна", яку запустили 16 січня.

Проте в ДМС досі радять не планувати подорожі за кордон без наявності документа на руках.

За даними ДМС, у 2017 році в Україні видали майже 4 мільйони біометричних паспортів.

У грудні в ДП "Документ" заявили, що видача біометричних паспортів залежить від поліграфічного комбінату "Україна", де у черзі на друк стоїть понад 600 тисяч заявок на документи.

Сплеск попиту на закордонні паспорти серед українців пов’язаний з безвізовим режимом з Євросоюзом. Безвіз запрацював з 11 червня 2017 року.

Українська правда
Теми: безвіз Міграційна служба паспорт
powered by lun.ua
По темі
Україна готується скасувати візовий режим з Колумбією 14 квітня 2018, 15:53
Україна домовилася про безвіз із ще двома країнами 12 квітня 2018, 18:34
Україна підпише безвіз з Македонією - Клімкін 11 квітня 2018, 16:10
Усі новини
Головні новини
Голови СБУ повідомляли Януковичу про загрози з боку Росії – прокурор
Кількість загиблих у криворізькому ДТП зросла до 9 осіб
Кабмін спрогнозував курс на три роки вперед
СБУ заявляє, що допитала свідка переправлення російських "вагнерів" до Сирії
Усі новини
київ

На вихідних у зв'язку з напівмарафоном перекриють центр та Поділ

Лайфхаки

Як вставати раніше 6 ранку і навчити цьому ще 200 осіб