В ГМС начали быстрее выдавать загранпаспорта

Очередь украинцев, желающих получить загранпаспорта, за последний месяц сократилась на 128 тысяч.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

"Если в середине марта общая очередь на персонализацию загранпаспортов на Полиграфкомбинате "Украина" составляла около 700 тысяч, то на утро 16 апреля очередь составляла 572 тысячи", - говорится в сообщении.

Ускорила процесс подготовки документов дополнительная линия персонализации документов Полиграфкомбината "Украина", которую запустили 16 января.

Однако в ГМС до сих пор советуют не планировать путешествия за границу без наличия документа на руках.

По данным ГМС, в 2017 году в Украине выдали почти 4 миллиона биометрических паспортов.

В декабре в ГП "Документ" заявили, что выдача биометрических паспортов зависит от полиграфического комбината "Украина", где в очереди на печать стоит более 600 тысяч заявок на документы.

Всплеск спроса на загранпаспорта среди украинцев связан с безвизовым режимом с Евросоюзом. Безвиз заработал с 11 июня 2017 года.