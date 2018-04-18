В Кабмине подумывают отменить желтый сигнал светофора

Кабинет министров изучает целесообразность отмены желтого сигнала светофора в связи с тем, что последние резонансные ДТП были связаны именно с проездом на желтый свет.

Соответствующее поручение премьер Владимир Гройсман дал на заседании 18 апреля, сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Премьер-министр поддержал мое обращение и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, "Укравтодору" и "Укртрасбезопасности" проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства", - написал он.

Лавренюк убежден, что это правильная инициатива, потому что, "проанализировав последние резонансные ДТП, (увидели – ред.), что все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора".

"Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый и сама жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал!", - написал заместитель министра.

Он также добавил, что распоряжением Кабмина создали правительственную комиссию по техническому расследованию ДТП, произошедшего 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области.

"В ее состав вошли представители МИУ, ГСБТ, МВД, Нацполиции, МОЗ, "Укравтодора" и представители местных органов власти. Возглавить эту комиссию поручено мне. У нас есть месяц, чтобы детально разобраться в причине этой ужасной аварии, в которой погибли 9 человек и 25 травмированы, 4 в тяжелом состоянии, и сделать соответствующие, а возможно и кардинальные выводы", - подытожил Лавренюк.