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Кількість загиблих у криворізькому ДТП зросла до 9 осіб

Середа, 18 квітня 2018, 12:28
Кількість загиблих у криворізькому ДТП зросла до 9 осіб

Вранці 18 квітня помер один з постраждалих у страшній аварії у Кривому Розі, таким чином кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Сьогодні вранці помер чоловік 1970 року народження, працівник ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг". Таким чином загиблих уже 9 осіб", - сказав він.

За словами Тракала, серед загиблих 6 чоловіків і 3 жінки. Особи всіх загиблих встановлені.

Водії інших двох транспортних засобів, що стали учасниками аварії, станом на сьогодні проходять у справі як свідки.

Раніше повідомлялося, що водію автомобіля Mazda оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Пізніше стало повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Кривий РігДТП
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