Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Усі фракції Ради, крім Опоблоку, – за звернення до Варфоломія

Середа, 18 квітня 2018, 15:10

Верховній Раді пропонують підтримати звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Відповідний проект зареєстрували спікер Андрій Парубій, його заступники Ірина Геращенко та Оксана Сироїд, Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Артур Герасимов та Ірина Луценко (БПП), Максим Бурбак і Андрій Тетерук ("народний фронт"), Олег Ляшко ("Радикальна партія") й Олег Березюк ("Самопоміч"), а також Степан Івахів (група "Воля народу").

Проект постанови одразу спрямовано на розгляд комітету.

У зверненні Петро Порошенко просить патріарха Варфоломія надати Томос (указ, послання) про автокефалію Православній церкві в Україні.

А парламенту пропонують підтримати це звернення.

Серед ініціаторів немає лише представників фракції "Опозиційний блок", а також депутатської групи партії "Відродження".

17 квітня президент Петро Порошенко повідомив лідерам парламентських фракцій, що звернеться до вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

16 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила звернення до вселенського патріарха із проханням надати автокефалію Православній церкві в Україні.

Вказуючи на агресію з боку Росії, нардепи просили його визнати нечинним акт від 1686 року і скликати Всеукраїнський об’єднавчий Собор, який би вирішив усі суперечливі питання та об’єднав українське православ’я.

Тоді проти такого звернення проголосували 14 депутатів, 11 з яких – від "Опоблоку". 

Олена Рощенко, УП, оновлено
Теми: церкваВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
церква
"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу
Церковники МП поставили у лаврі скриньку для збору на заставу митрополита Павла
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву в Карвасарах на Хмельниччині
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: