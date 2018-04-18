Усі фракції Ради, крім Опоблоку, – за звернення до Варфоломія

Верховній Раді пропонують підтримати звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Відповідний проект зареєстрували спікер Андрій Парубій, його заступники Ірина Геращенко та Оксана Сироїд, Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Артур Герасимов та Ірина Луценко (БПП), Максим Бурбак і Андрій Тетерук ("народний фронт"), Олег Ляшко ("Радикальна партія") й Олег Березюк ("Самопоміч"), а також Степан Івахів (група "Воля народу").

Проект постанови одразу спрямовано на розгляд комітету.

У зверненні Петро Порошенко просить патріарха Варфоломія надати Томос (указ, послання) про автокефалію Православній церкві в Україні.

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А парламенту пропонують підтримати це звернення.

Серед ініціаторів немає лише представників фракції "Опозиційний блок", а також депутатської групи партії "Відродження".

17 квітня президент Петро Порошенко повідомив лідерам парламентських фракцій, що звернеться до вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

16 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила звернення до вселенського патріарха із проханням надати автокефалію Православній церкві в Україні.

Вказуючи на агресію з боку Росії, нардепи просили його визнати нечинним акт від 1686 року і скликати Всеукраїнський об’єднавчий Собор, який би вирішив усі суперечливі питання та об’єднав українське православ’я.

Тоді проти такого звернення проголосували 14 депутатів, 11 з яких – від "Опоблоку".