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Все фракции Рады, кроме Оппоблока, – за обращение к Варфоломею

Среда, 18 апреля 2018, 15:10

Верховной Раде предлагают поддержать обращение президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Соответствующий проект зарегистрировали спикер Андрей Парубий, его заместители Ирина Геращенко и Оксана Сыроид, Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Артур Герасимов и Ирина Луценко (БПП), Максим Бурбак и Андрей Тетерук ("Народный фронт"), Олег Ляшко ("Радикальная партия") и Олег Березюк ("Самопомич"), а также Степан Ивахив (группа "Воля народа").

Проект постановления сразу направлен на рассмотрение комитета.

В обращении Петр Порошенко просит патриарха Варфоломея предоставить Томос (указ, послание) об автокефалии Православной церкви в Украине.

А парламенту предлагают поддержать это обращение.

Среди инициаторов нет только представителей фракции "Оппозиционный блок", а также депутатской группы партии "Видродження".

17 апреля президент Петр Порошенко сообщил лидерам парламентских фракций, что обратится к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

16 июня 2016 года Верховная Рада приняла обращение к вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви в Украине.

Указывая на агрессию со стороны России, нардепы просили его признать недействительным акт от 1686 года и созвать Всеукраинский объединительный Собор, который бы решил все спорные вопросы и объединил украинское православие.

Тогда против такого обращения проголосовали 14 депутатов, 11 из которых – от "Оппоблока".

Алена Рощенко, УП, обновлено

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Темы: церковьВерховная Рада
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