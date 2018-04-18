Все фракции Рады, кроме Оппоблока, – за обращение к Варфоломею

Верховной Раде предлагают поддержать обращение президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.



Соответствующий проект зарегистрировали спикер Андрей Парубий, его заместители Ирина Геращенко и Оксана Сыроид, Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Артур Герасимов и Ирина Луценко (БПП), Максим Бурбак и Андрей Тетерук ("Народный фронт"), Олег Ляшко ("Радикальная партия") и Олег Березюк ("Самопомич"), а также Степан Ивахив (группа "Воля народа").

Проект постановления сразу направлен на рассмотрение комитета.



В обращении Петр Порошенко просит патриарха Варфоломея предоставить Томос (указ, послание) об автокефалии Православной церкви в Украине.

Do Varfolomia (PDF)

Do Varfolomia (Text) ​ А парламенту предлагают поддержать это обращение.



Среди инициаторов нет только представителей фракции "Оппозиционный блок", а также депутатской группы партии "Видродження".



17 апреля президент Петр Порошенко сообщил лидерам парламентских фракций, что обратится к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

16 июня 2016 года Верховная Рада приняла обращение к вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви в Украине.



Указывая на агрессию со стороны России, нардепы просили его признать недействительным акт от 1686 года и созвать Всеукраинский объединительный Собор, который бы решил все спорные вопросы и объединил украинское православие.



Тогда против такого обращения проголосовали 14 депутатов, 11 из которых – от "Оппоблока".