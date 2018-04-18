Порошенко поговорив з главою УПЦ МП

Президент Петро Порошенко провів зустріч з предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв звернення для передачі Вселенському патріарху Варфоломію про надання українській церкві томосу про автокефалію з підписами усіх архієреїв, які підтримали це рішення.

Про це інформує прес-служба глави держави 18 квітня.

Зокрема, зазначається, що відповідні документи передали предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет та предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій.

Щодо зустрічі з предстоятелем Української православної церкви митрополитом київським і всієї України Онуфрієм, прес-служба президента інформує лише, що Порошенко розповів Онуфрію про свій візит до Стамбула та зустрічі зі Вселенським патріархом Варфоломієм та членами Синоду, присвячені перспективам надання томосу на автокефалію Українській православній церкві.

За словами Порошенка, "Його Всесвятість висловлював турботу про усіх громадян України та підтримку нашій країні у відбитті агресії".

Прес-служба президента не цитує позицію предстоятеля УПЦ МП, зазначаючи, що сторони "обмінялися думками щодо активізації міжконфесійного діалогу в Україні".

17 квітня Порошенко зібрав в Адміністрації президента голів парламентських фракцій та заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням видати томос відносно Української помісної автокефальної церкви. Він також демонстрував нардепам звернення Філарета з підписами інших митрополитів УПЦ КП.

Того ж дня в Українській православній церкві Московського патріархату заявили, згодні на появу власної автокефальної помісної церкви, але на канонічних засадах.

Зокрема заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич висловив думку, що "все закінчиться великим пшиком, як це було багато разів до цього".

Томос – це указ, декрет, окружне послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякій частині "материнської" (кіріархальної) церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія.