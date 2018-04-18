Порошенко поговорил с главой УПЦ МП

Президент Петр Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, поддержали это решение.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства 18 апреля.

В частности, отмечается, что соответствующие документы передали предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий.

О встрече с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом киевским и всея Украины Онуфрием, пресс-служба президента сообщает лишь, что Порошенко рассказал Онуфрию о своем визите в Стамбул и встречах со Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода, посвященные перспективам предоставления томоса на автокефалию Украинской православной церкви.

По словам Порошенко, "Его Святейшество выразил заботу о всех граждан Украины и поддержку нашей стране в отражении агрессии".

Пресс-служба президента не цитирует позицию предстоятеля УПЦ МП, отмечая, что стороны "обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога в Украине".

17 апреля Порошенко собрал в Администрации президента председателей парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой выдать томос относительно Украинской поместной автокефальной церкви. Он также демонстрировал нардепам обращение Филарета с подписями других митрополитов УПЦ КП.

В тот же день в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что согласны на появление собственной автокефальной поместной церкви, но на канонических началах.



В частности, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич выразил мнение, что "все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого".

Томос – это указ, декрет, окружное послание предстоятеля поместной православной церкви в некоторых важных вопросах церковного устройства. Путем предоставления томоса некоторой части "материнской" (кириархальной) церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.