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Через обстріл працівників зупинилася ДФС, частина Донецька без води

Середа, 18 квітня 2018, 18:02

Донецька фільтрувальна станція припинила роботу, залишивши без водопостачання частину окупованого Донецька кілька населених пунктів поблизу Донецька.

Про це повідомляється на сайті комунального підприємства "Вода Донбасу".

"Сьогодні о 15.05 зупинено Донецьку фільтрувальну станцію. Припинено подачу питної води в Авдіївку, частково Донецьк і Ясинувату, в селище Червоний Партизан, села Крута Балка і Верхньоторецьке", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Укрінформу", отриманою в центральній диспетчерській службі КП, причиною зупинки є небажання працівників станції працювати під обстрілами.

"Донецька фільтрувальна станція зупинена. Люди відмовляються в таких умовах працювати. Що буде далі – наразі сказати не можемо", - відзначили в компанії.

Там розповіли, що п'ятеро співробітників фільтрувальної станції були прооперовані і продовжують перебувати в лікарні.

Як повідомлялося, 17 квітня співробітники ДФС потрапили під обстріл, п'ятеро людей отримали поранення, один з них у важкому стані.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонецькДонбаснадзвичайна подіяОРДЛО
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