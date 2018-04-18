Через обстріл працівників зупинилася ДФС, частина Донецька без води
Донецька фільтрувальна станція припинила роботу, залишивши без водопостачання частину окупованого Донецька кілька населених пунктів поблизу Донецька.
Про це повідомляється на сайті комунального підприємства "Вода Донбасу".
"Сьогодні о 15.05 зупинено Донецьку фільтрувальну станцію. Припинено подачу питної води в Авдіївку, частково Донецьк і Ясинувату, в селище Червоний Партизан, села Крута Балка і Верхньоторецьке", - йдеться в повідомленні.
За інформацією "Укрінформу", отриманою в центральній диспетчерській службі КП, причиною зупинки є небажання працівників станції працювати під обстрілами.
"Донецька фільтрувальна станція зупинена. Люди відмовляються в таких умовах працювати. Що буде далі – наразі сказати не можемо", - відзначили в компанії.
Там розповіли, що п'ятеро співробітників фільтрувальної станції були прооперовані і продовжують перебувати в лікарні.
Як повідомлялося, 17 квітня співробітники ДФС потрапили під обстріл, п'ятеро людей отримали поранення, один з них у важкому стані.