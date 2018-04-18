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Из-за обстрела работников остановилась ДФС, часть Донецка без воды

Среда, 18 апреля 2018, 18:02

Донецкая фильтровальная станция прекратила работу, оставив без водоснабжения несколько населенных пунктов вблизи Донецка.

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса".

"Сегодня в 15.05 остановлена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое", - говорится в сообщении.

По информации "Укринформа", полученной в центральной диспетчерской службе КП, причиной остановки является нежелание работников станции работать под обстрелами.

"Донецкая фильтровальная станция остановлена. Люди отказываются в таких условиях работать. Что будет дальше – пока сказать не можем", - отметили в компании.

Там рассказали, что пятеро сотрудников фильтровальной станции были прооперированы и продолжают находиться на лечении в больнице.

Как сообщалось, 17 апреля сотрудники ДФС попали под обстрел, пять человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Темы: ДонецкДонбассчрезвычайное происшествиеОРДЛО
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