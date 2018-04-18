Из-за обстрела работников остановилась ДФС, часть Донецка без воды

Донецкая фильтровальная станция прекратила работу, оставив без водоснабжения несколько населенных пунктов вблизи Донецка.

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса".

"Сегодня в 15.05 остановлена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое", - говорится в сообщении.

По информации "Укринформа", полученной в центральной диспетчерской службе КП, причиной остановки является нежелание работников станции работать под обстрелами.

"Донецкая фильтровальная станция остановлена. Люди отказываются в таких условиях работать. Что будет дальше – пока сказать не можем", - отметили в компании.

Там рассказали, что пятеро сотрудников фильтровальной станции были прооперированы и продолжают находиться на лечении в больнице.

Как сообщалось, 17 апреля сотрудники ДФС попали под обстрел, пять человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.