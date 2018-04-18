ОЗХЗ не знайшла отрути у пробах Солсбері, про яку говорив Лавров

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Середа, 18 квітня 2018, 22:18

Глава Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узумку відхилив заяву РФ про те, що при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів було використано речовину BZ.

Про це повідомляє АР.

За словами очільника ОЗХЗ, речовина BZ, відому під назвою "3Q", містився у контрольній вибірці, підготовленій лабораторією ОЗХЗ відповідно до існуючих процедур контролю якості.

"Вона не має нічого спільного із зразками, зібраними командою ОЗХЗ у Солсбері", - розповів Ахмет Узумку.

Як повідомлялося, 14 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що, за інформацією дослідницької лабораторії в Шпіці (Швейцарія), при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів було використано речовину BZ, яка перебувала на озброєнні США, Великої Британії та інших країн НАТО.

Лабораторія в Шпіці Швейцарського федерального інституту з ядерного, біологічного та хімічного захисту не сумнівається у висновках британської лабораторії Портон Даун про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли речовиною "Новічок".

12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Раніше британська лабораторія в Портон Дауні ідентифікувала отруйну речовину як "Новічок".

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

Марія Думанська, УП
Теми: Велика Британія Росія скандал
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