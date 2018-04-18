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ОЗХО не нашла яда в пробах Солсбери, о котором говорил Лавров

Среда, 18 апреля 2018, 22:18

Глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узумку отклонил заявление РФ о том, что при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ.

Об этом сообщает АР.

По словам главы ОЗХО, вещество BZ, известное под названием "3Q", находилось в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами контроля качества.

"Оно не имеет ничего общего с образцами, собранными командой ОЗХО в Солсбери", - рассказал Ахмет Узумку.

Как сообщалось, 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательской лаборатории в Шпице (Швейцария), при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом "Новичок".

12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

Мария Думанская, УП
Темы: ВеликобританияРосcияскандал
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