Наступне засідання ТКГ у Мінську заплановане на початок травня - Оліфер
Наступна зустріч щодо переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі пройде на початку травня.
Про це в коментарі "УНІАН" повідомила Дарка Оліфер – прес-секретар Леоніда Кучми, представника України в Тристоронньої контактній групі.
"Наступне засiдання Тристоронньої контактної групи у Мiнську заплановано на 4 травня", – сказала вона.
За підсумками засідання ТКГ у Мінську 18 квітня Оліфер заявила, що РФ та контрольовані нею бойовики приховують дані про десятки українців, які тривалий час утримуються в заручниках на окупованій частині Донбасу.
Як повідомлялось, Кремль проігнорував пропозицію України обміняти 23 росіян.