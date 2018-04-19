Наступне засідання ТКГ у Мінську заплановане на початок травня - Оліфер

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Четвер, 19 квітня 2018, 05:55

Наступна зустріч щодо переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі пройде на початку травня.

Про це в коментарі "УНІАН" повідомила Дарка Оліфер – прес-секретар Леоніда Кучми, представника України в Тристоронньої контактній групі.

"Наступне засiдання Тристоронньої контактної групи у Мiнську заплановано на 4 травня", – сказала вона.

За підсумками засідання ТКГ у Мінську 18 квітня Оліфер заявила, що РФ та контрольовані нею бойовики приховують дані про десятки українців, які тривалий час утримуються в заручниках на окупованій частині Донбасу.

Як повідомлялось, Кремль проігнорував пропозицію України обміняти 23 росіян.

Теми: Донбас Росія Мінські угоди
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