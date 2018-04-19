Следующее заседание ТКГ в Минске запланировано на начало мая - Олифер
Четверг, 19 апреля 2018, 05:55
Следующая встреча относительно переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в начале мая.
Об этом в комментарии "УНИАН" сообщила Дарка Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе.
"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 4 мая", - сказала она.
По итогам заседания ТКГ в Минске 18 апреля Олифер заявила, что РФ и контролируемые ею боевики скрывают данные о десятках украинцев, которые длительное время удерживаются в заложниках на оккупированной части Донбасса.
Как сообщалось, Кремль проигнорировал предложение Украины обменять 23 россиян.