Следующее заседание ТКГ в Минске запланировано на начало мая - Олифер

Следующая встреча относительно переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в начале мая.

Об этом в комментарии "УНИАН" сообщила Дарка Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 4 мая", - сказала она.

По итогам заседания ТКГ в Минске 18 апреля Олифер заявила, что РФ и контролируемые ею боевики скрывают данные о десятках украинцев, которые длительное время удерживаются в заложниках на оккупированной части Донбасса.

Как сообщалось, Кремль проигнорировал предложение Украины обменять 23 россиян.