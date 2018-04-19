Депутат Мельничук разбил нос Линько после прямого эфира

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Четверг, 19 апреля 2018, 08:48

Внефракционный депутат Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько подрались после эфире на телеканале Newsone.

Как сообщает сам канал, Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира "Украинского формата" из-за исключения его из фракции "Радикальной партии".

Ведущий Василий Голованов не дал это сделать. Но после эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены.

Как только они вышли из эфира, произошла драка.

В комментарии каналу Линько сказал, что у него сломан нос, но заявление он писать не будет.

 

"Не буду мужские споры решать через заявления. Этот человек еще поплатиться..  Просто подошел – ударил меня в висок. Надо, чтобы таких людей не было в Верховной Раде", – сказал он.

Мельничука исключили из фракции Радикальной партии еще 5 февраля 2015 года – за действия, "дискредитирующие депутата".

Олег Ляшко называл Мельничука "тушкой" и даже подрался с ним в Верховной Раде.

Темы: Мельничук Верховная Рада
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