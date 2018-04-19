Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат Мельничук разбил нос Линько после прямого эфира

Четверг, 19 апреля 2018, 08:48
Депутат Мельничук разбил нос Линько после прямого эфира

Внефракционный депутат Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько подрались после эфире на телеканале Newsone.

Как сообщает сам канал, Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира "Украинского формата" из-за исключения его из фракции "Радикальной партии".

Ведущий Василий Голованов не дал это сделать. Но после эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены.

 

Как только они вышли из эфира, произошла драка.

Во время эфира Мельничук обвинил "Радикальную партию" в том, что они "легли" под президента Петра Порошенко, отмечает издание "Гордон".

Внефракционный депутат беглец Александр Онищенко заявил, что по указанию Порошенко лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко получил $ 1 млн за исключение из партии Мельничука.

А Мельничук заявил, что у него есть документальное подтверждение фактов, что в его отсутствие в парламенте использовали поддельную карточку для голосования: "Ляшко давал ее кому-то из группы, чтобы они голосовали за некоторые законопроекты. И это тоже факты коррупции".

Ленько начал отрицать это, заявив, что Мельничук сам "продался".

После инцидента Линько сказал, что у него сломан нос, но заявление он писать не будет.

"Не буду мужские споры решать через заявления. Этот человек еще поплатится...  Просто подошел – ударил меня в висок. Надо, чтобы таких людей не было в Верховной Раде", – сказал он.

Мельничука исключили из фракции Радикальной партии еще 5 февраля 2015 года – за действия, "дискредитирующие депутата".

Олег Ляшко называл Мельничука "тушкой" и даже подрался с ним в Верховной Раде.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МельничукВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Мельничук
Экс-нардепа Мельничука освободили из-под стражи в Греции
Мельничук объяснил драку с Линько и рассказал, что оставил показания
Правоохранители разберутся с дракой нардепов Мельничука и Линько
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: