Порошенко: Власна церква – необхідний атрибут незалежної держави

Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду підтримати його звернення до вселенського патріарха Варфоломія щодо визнання автокефалії Української православної церкви.

Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді 19 квітня.

Порошенко зазначив, що його великодня зустріч із патріархом Варфоломієм виявилася обнадійливою, хоча діалог між Україною та вселенським престолом щодо єдиної помісної церкви тривав роками.

Президент підготував звернення до патріарха щодо надання Томосу – кажучи світською мовою, грамоти – про незалежність української церкви. На його думку, це буде відновленням історичної справедливості:

"Саме з Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської віри, якою ми потім поділилися з Заліссям,де давні київські князі дуже необачно заснували Москву".

Також він наголосив, що "автокефалія" повинна укріпити міжконфесійний мир, а не розбурхати конфлікт

"Такий Томос зміцнить нашу незалежність. Він видалить рудименти того політичного проекту, який називається "руськім міром" і який придумали саме ієрархи Російської православної церкви. То вже потім цю небезпечну для України політичну єресь взяла на озброєння влада Російської Федерації", – заявив Порошенко .

"Наша об’єднана Українська православна церква може стати найбільшою в усьому православному світі. І про цю перспективу я говорив поточного тижня з предстоятелями усіх трьох православних церков України", – сказав він.

Президент попросив підтримати постановою його лист до Варфоломія, який уже підтримали церковні ієрархи.

"Я добре пам’ятаю, що ви вже голосували за звернення до владики 2016 року. Скажу по секрету, я теж пишу листи Його Всесвятості не вперше. Але зараз це треба зробити ще раз із дипломатичних міркувань для продовження і успішного завершення багатолітнього переговорного процесу", – сказав він.

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Президент наголосив, що потрібна церква, незалежна від закордонної юрисдикції з країни-агресора.

"До вселенського патріарха я звернувся від імені та на вимогу мільйонів громадян України православного віросповідання, які воліють мати визнану світом власну церкву як абсолютно необхідний атрибут незалежної держави", – заявив він.

Порошенко наголосив, що Росія використовує церкву для впливу на Україну. Зміцнення церковної єдності необхідне для боротьби з агресором, вважає він.

"Йдеться про наше остаточне унезалежнення від Москви. Тут не лише релігія, тут геополітика", – сказав президент.

"І для мене справа утвердження незалежної помісної церкви – такої ж ваги, як здобутий безвіз, угода про асоціацію з Євросоюзом, як боротьба за членство в ЄС та НАТО, яка ще попереду. Це питання безпеки й оборони у цій гібридній війни", – заявив він

Президент готовий уже 19 квітня повідомити вселенському патріарху, що Україна виконала все, про що говорили 9 квітня, і протидіяти усім, хто спробує зірвати діалог із Варфоломієм.

Поява єдиної православної церкви не порушуватиме право на свободу совісті й віросповідання, сказав Порошенко.

"Я вірю в українську автокефалію, бо вірю, що на неї є воля божа", – сказав президент.

"Христос воскрес! І слава Україні", – завершив Порошенко.