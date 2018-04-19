Порошенко: Своя церковь – необходимый атрибут независимого государства
Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду поддержать его обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о признании автокефалии Украинской православной церкви.
Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде 19 апреля.
Порошенко отметил, что его пасхальная встреча с патриархом Варфоломеем оказалась обнадеживающей, хотя диалог между Украиной и вселенским престолом о единой поместной церкви шел годами.
Президент подготовил обращение к патриарху о предоставлении Томоса – говоря светским языком, грамоты – о независимости Украинской церкви. По его мнению, это будет восстановлением исторической справедливости:
"Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры, которым мы потом поделились с Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву".
Также он подчеркнул, что "автокефалия" должна укрепить межконфессиональный мир, а не распалить конфликт
"Такой Томос укрепит нашу независимость. Он удалит рудименты того политического проекта, который называется "русским миром" и который придумали именно иерархи Русской православной церкви. Это уже потом эту опасную для Украины политическую ересь взяли на вооружение власти Российской Федерации", – заявил Порошенко.
"Наша объединенная Украинская православная церковь может стать самой крупной во всем православном мире. И об этой перспективе я говорил на текущей недели с предстоятелями всех трех православных церквей Украины", – сказал он.
Президент попросил поддержать постановлением его письмо к Варфоломею, который уже поддержали церковные иерархи.
"Я хорошо помню, что вы уже голосовали за обращение к владыке в 2016 году. Скажу по секрету, я тоже пишу письма Его Святейшеству не первый раз. Но сейчас это надо сделать еще раз из дипломатических соображений для продолжения и успешного завершения многолетнего переговорного процесса", – сказал он.
Президент подчеркнул, что нужна церковь, независимая от зарубежной юрисдикции из страны-агрессора.
"Ко вселенскому патриарху я обратился от имени и по требованию миллионов граждан Украины православного вероисповедания, которые предпочитают иметь признанную миром собственную церковь как абсолютно необходимый атрибут независимого государства", – заявил он.
Порошенко подчеркнул, что Россия использует церковь для влияния на Украину. Укрепление церковного единства необходимо для борьбы с агрессором, считает он.
"Речь идет о нашем окончательном обретении независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь геополитика", – сказал президент.
"И для меня дело утверждения независимой поместной церкви – такого же веса, как полученный безвиз, соглашение об ассоциации с Евросоюзом, как борьба за членство в ЕС и НАТО, которая еще впереди. Это вопрос безопасности и обороны в этой гибридной войне", – заявил он.
Президент готов уже 19 апреля сообщить вселенскому патриарху, что Украина выполнила все, о чем говорили 9 апреля, и противодействовать всем, кто попытается сорвать диалог с Варфоломеем.
Появление единой православной церкви не будет нарушать право на свободу совести и вероисповедания, сказал Порошенко.
"Я верю в украинскую автокефалию, потому что верю, что на нее есть воля божья", – сказал президент.
"Христос воскрес! И слава Украине", – завершил Порошенко.