Порошенко: Своя церковь – необходимый атрибут независимого государства

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Четверг, 19 апреля 2018, 11:21

Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду поддержать его обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о признании автокефалии Украинской православной церкви.
 
Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде 19 апреля.

Порошенко отметил, что его пасхальная встреча с патриархом Варфоломеем оказалась обнадеживающей, хотя диалог между Украиной и вселенским престолом о единой поместной церкви шел годами.

Президент подготовил обращение к патриарху о предоставлении Томоса – говоря светским языком, грамоты – о независимости Украинской церкви. По его мнению, это будет восстановлением исторической справедливости:

"Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры, которым мы потом поделились с Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву".

Также он подчеркнул, что "автокефалия" должна укрепить межконфессиональный мир, а не распалить конфликт

"Такой Томос укрепит нашу независимость. Он удалит рудименты того политического проекта, который называется "русским миром" и который придумали именно иерархи Русской православной церкви. Это уже потом эту опасную для Украины политическую ересь взяли на вооружение власти Российской Федерации", – заявил Порошенко.

"Наша объединенная Украинская православная церковь может стать самой крупной во всем православном мире. И об этой перспективе я говорил на текущей недели с предстоятелями всех трех православных церквей Украины", – сказал он.

Президент попросил поддержать постановлением его письмо к Варфоломею, который уже поддержали церковные иерархи.

"Я хорошо помню, что вы уже голосовали за обращение к владыке в 2016 году. Скажу по секрету, я тоже пишу письма Его Святейшеству не первый раз. Но сейчас это надо сделать еще раз из дипломатических соображений для продолжения и успешного завершения многолетнего переговорного процесса", – сказал он.


Президент подчеркнул, что нужна церковь, независимая от зарубежной юрисдикции из страны-агрессора.

"Ко вселенскому патриарху я обратился от имени и по требованию миллионов граждан Украины православного вероисповедания, которые предпочитают иметь признанную миром собственную церковь как абсолютно необходимый атрибут независимого государства", – заявил он.

Порошенко подчеркнул, что Россия использует церковь для влияния на Украину. Укрепление церковного единства необходимо для борьбы с агрессором, считает он.

"Речь идет о нашем окончательном обретении независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь геополитика", – сказал президент.

"И для меня дело утверждения независимой поместной церкви – такого же веса, как полученный безвиз, соглашение об ассоциации с Евросоюзом, как борьба за членство в ЕС и НАТО, которая еще впереди. Это вопрос безопасности и обороны в этой гибридной войне", – заявил он.

Президент готов уже 19 апреля сообщить вселенскому патриарху, что Украина выполнила все, о чем говорили 9 апреля, и противодействовать всем, кто попытается сорвать диалог с Варфоломеем.

Появление единой православной церкви не будет нарушать право на свободу совести и вероисповедания, сказал Порошенко.

"Я верю в украинскую автокефалию, потому что верю, что на нее есть воля божья", – сказал президент.

"Христос воскрес! И слава Украине", – завершил Порошенко.

Алена Рощенко, УП
Темы: церковь Порошенко Верховная Рада
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