Порошенко: Своя церковь – необходимый атрибут независимого государства

Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду поддержать его обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о признании автокефалии Украинской православной церкви.



Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде 19 апреля.



Порошенко отметил, что его пасхальная встреча с патриархом Варфоломеем оказалась обнадеживающей, хотя диалог между Украиной и вселенским престолом о единой поместной церкви шел годами.



Президент подготовил обращение к патриарху о предоставлении Томоса – говоря светским языком, грамоты – о независимости Украинской церкви. По его мнению, это будет восстановлением исторической справедливости:

"Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры, которым мы потом поделились с Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву".



Также он подчеркнул, что "автокефалия" должна укрепить межконфессиональный мир, а не распалить конфликт



"Такой Томос укрепит нашу независимость. Он удалит рудименты того политического проекта, который называется "русским миром" и который придумали именно иерархи Русской православной церкви. Это уже потом эту опасную для Украины политическую ересь взяли на вооружение власти Российской Федерации", – заявил Порошенко.



"Наша объединенная Украинская православная церковь может стать самой крупной во всем православном мире. И об этой перспективе я говорил на текущей недели с предстоятелями всех трех православных церквей Украины", – сказал он.



Президент попросил поддержать постановлением его письмо к Варфоломею, который уже поддержали церковные иерархи.



"Я хорошо помню, что вы уже голосовали за обращение к владыке в 2016 году. Скажу по секрету, я тоже пишу письма Его Святейшеству не первый раз. Но сейчас это надо сделать еще раз из дипломатических соображений для продолжения и успешного завершения многолетнего переговорного процесса", – сказал он.