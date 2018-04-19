Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ передала суду звинувачення проти Лавриновича

Четвер, 19 квітня 2018, 13:35

Генеральна прокуратура спрямувала до суду звинувачувальний акт щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ, не називаючи імені екс-чиновника.

Управління спецрозслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ завершило розслідування.

Екс-міністра юстиції звинувачують у вчиненні у липні-жовтні 2010 року спільно з іншими особами і, зокрема, Віктором Януковичем та в його інтересах "захоплення державної влади", зокрема шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни Конституції України.

Це призвело до розширення повноважень президента "у незаконний спосіб", наголошує ГПУ.

Лавриновичу інкримінують ч. 1 ст. 109 КК України – "дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій" (караються позбавленням волі на 5-10 років).

"Досудове розслідування щодо інших підозрюваних у зазначеному кримінальному провадженні, а саме екс-президента Януковича та колишнього заступника міністра юстиції, на теперішній час зупинене у зв’язку з оголошенням їх розшуку", – зазначає ГПУ.

"Відносно підозрюваного екс-заступника міністра юстиції обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою" – додає відомство.

Щодо інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, досудове розслідування триває.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛавриновичКонституціяЯнуковичГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Лавринович
"Харківські угоди": суд дозволив арештувати ексміністрів Грищенка та Лавриновича
"Харківські угоди": двом ексміністрам оголосили підозру в держзраді
Лавриновичу зачитали обвинувачення, він його не розуміє
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: