ГПУ передала суду звинувачення проти Лавриновича

Генеральна прокуратура спрямувала до суду звинувачувальний акт щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ, не називаючи імені екс-чиновника.

Управління спецрозслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ завершило розслідування.

Екс-міністра юстиції звинувачують у вчиненні у липні-жовтні 2010 року спільно з іншими особами і, зокрема, Віктором Януковичем та в його інтересах "захоплення державної влади", зокрема шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни Конституції України.

Це призвело до розширення повноважень президента "у незаконний спосіб", наголошує ГПУ.

Лавриновичу інкримінують ч. 1 ст. 109 КК України – "дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій" (караються позбавленням волі на 5-10 років).

"Досудове розслідування щодо інших підозрюваних у зазначеному кримінальному провадженні, а саме екс-президента Януковича та колишнього заступника міністра юстиції, на теперішній час зупинене у зв’язку з оголошенням їх розшуку", – зазначає ГПУ.

"Відносно підозрюваного екс-заступника міністра юстиції обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою" – додає відомство.



Щодо інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, досудове розслідування триває.