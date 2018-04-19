ГПУ передала в суд обвинение против Лавриновича
Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, не называя имени экс-чиновника.
Управление спецрасследований Департамента специальных расследований ГПУ завершило расследование.
Экс-министрf юстиции обвиняют в совершении в июле-октябре 2010 года совместно с другими лицами и, в частности, Виктором Януковичем и в его интересах "захват государственной власти", в том числе путем принятия мер для незаконного, без решения Верховной Рады, изменения Конституции Украины.
Это привело к расширению полномочий президента "незаконным способом", отмечает ГПУ.
Лавриновичу инкриминируют ч. 1 ст. 109 УК Украины – "действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий" (карается лишением свободы на 5-10 лет).
"Досудебное расследование в отношении других подозреваемых в указанном уголовном производстве, а именно экс-президента Януковича и бывшего заместителя министра юстиции, в данное время остановлено в связи с объявлением их розыска", – отмечает ГПУ.
"В отношении подозреваемого экс-заместителя министра юстиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – добавляет ведомство.
В отношении других лиц, причастных к совершению указанного преступления, досудебное расследование продолжается.