ГПУ передала в суд обвинение против Лавриновича

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Четверг, 19 апреля 2018, 13:35

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, не называя имени экс-чиновника.

Управление спецрасследований Департамента специальных расследований ГПУ завершило расследование.

Экс-министрf юстиции обвиняют в совершении в июле-октябре 2010 года совместно с другими лицами и, в частности, Виктором Януковичем и в его интересах "захват государственной власти", в том числе путем принятия мер для незаконного, без решения Верховной Рады, изменения Конституции Украины.

Это привело к расширению полномочий президента "незаконным способом", отмечает ГПУ.

Лавриновичу инкриминируют ч. 1 ст. 109 УК Украины – "действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий" (карается лишением свободы на 5-10 лет).

"Досудебное расследование в отношении других подозреваемых в указанном уголовном производстве, а именно экс-президента Януковича и бывшего заместителя министра юстиции, в данное время остановлено в связи с объявлением их розыска", – отмечает ГПУ.

"В отношении подозреваемого экс-заместителя министра юстиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – добавляет ведомство.

В отношении других лиц, причастных к совершению указанного преступления, досудебное расследование продолжается.

Алена Рощенко, УП
Темы: Лавринович Конституция Янукович Генпрокуратура
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