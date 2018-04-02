Рада хоче пришвидшити перевірку ще двох кандидатів у ЦВК

Керівництво Верховної Ради просить пришвидшити спеціальну перевірку двох кандидатів у члени Центральної виборчої комісії.

На погоджувальній раді керівник фракції БПП Артур Герасимов зазначив, що "необхідно оновити склад ЦВК, визначитися з суддями Конституційного Суду, затвердити представника парламенту для проведення аудиту НАБУ".

Голова Верховної Ради Андрій Парубій щодо ЦВК сказав:

"По двох членах ще не завершена спецперевірка. Проте більшість кандидатів у члени ЦВК вже пройшли перевірку, по двох ми чекаємо у найближчі дні кінцевих результатів спецперевірки – і тільки після того з’явиться можливість для розгляду на комітеті, а вже потім на сесії Верховної Ради"

Він не виключив, що якщо буде завершена спецперевірка, то і цього тижня можуть розглянути питання призначення нового складу ЦВК.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко зазначила, що громадськість вважає, що влада заборгувала країні перепризначення ЦВК.

"Якщо сьогодні залишається по двох кандидатах не проведені спецперевірки, я пропоную, щоб від імені погоджувальної ради голова Верховної Ради звернувся до відповідних структур з проханням, щоб вони прискорили – щоб ми на четвер вийшли на голосування по новому складу ЦВК, тому що зараз це відповідальність парламенту і ми надто довго над цим працюємо", – сказала вона.

Як відомо, ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року – і 13-го члена комісії.

5 лютого 2018 року президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на кандидатів у нові члени Центрвиборкому.

Це 14 осіб: Алла Басалаєва ("Відродження"), Наталія Бернацька (Народний фронт); Михайло Вербенський (БПП), Андрій Євстігнєєв ("Батьківщина"), Ірина Єфремова ("Народний фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольський (БПП), Світлана Кустова (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Віталій Плукар (БПП), Євген Радченко ("Самопоміч"), Тетяна Сліпачук ("Воля народу"), Леонтій Шипілов (НФ), Тетяна Юзькова ("Радикальна партія Ляшка").

Президент врахував кандидата від партії "Батьківщина", а питання щодо кандидатури від фракції "Опозиційний блок" вирішили узгоджувати окремо.

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