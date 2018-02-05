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Порошенко вніс до Ради подання на членів ЦВК

Понеділок, 5 лютого 2018, 12:41
Порошенко вніс до Ради подання на членів ЦВК

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на кандидатів у нові члени Центральної виборчої комісії.

Про це спікер парламенту Андрій Парубій повідомив у Twiter.

"Щойно президент Порошенко вніс подання на членів Центральної виборчої комісії до парламенту. Я невідкладно дав доручення відправити усі документи кандидатів у члени ЦВК на спецперевірку", – повідомив він.

"Щоб зняти усі інтриги, публікую текст подання", – додав Парубій.

 

У поданому списку 14 осіб, президент врахував кандидата від партії "Батьківщина" Андрія Євстігнєєва.

Він з’явився у переліку замість Надії Синиці.

Повний список кандидатів у члени Центрвиборчкому від різних політичних сил:

1.  Басалаєва Алла ("Відродження"),

2.  Бернацька Наталія (до заміжжя Севастьянова, НФ);

3.  Вербенський Михайло (БПП),

4.  Євстігнєєв Андрій ("Батьківщина"),

5.  Єфремова Ірина ("Народний фронт"),

6.  Желтова Ольга (БПП),

7.  Конопольський Олег (БПП),

8.  Кустова Світлана (БПП),

9.  Лотюк Ольга (БПП),

10. Плукар Віталій (БПП),

11. Радченко Євген ("Самопоміч"),

12. Сліпачук Тетяна ("Воля народу"),

13. Шипілов Леонтій (НФ),

14. Юзькова Тетяна ("Радикальна партія Ляшка").

Як відомо, ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року – і 13-го члена комісії.

23 січня 2018 року президент Петро Порошенко передав голові Верховної Ради подання на оновлення складу ЦВК: він запропонував 14 кандидатів (спершу було 13).

Після обурених заяв Юлії Тимошенко глава держави не виключив, що серед кандидатів у члени ЦВК ще з’явиться запропонований "Батьківщиною" кандидат – Андрій Євстігнєєв.

31 січня фракція "Опозиційний блок" поскаржилася послам країн "Великої сімки" та посольству ЄС, що Порошенко відмовляється вносити в новий склад ЦВК двох її кандидатів.

Парубій сподівається, що парламент зможе перейти до призначення нових членів ЦВК ще у лютому.

Щодо них має пройти антикорупційна перевірка, яка може тривати 15-20 днів.

Читайте також: Без Охендовського. Як Порошенко оновлює ЦВК під себе

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКПорошенкоВерховна Рада
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