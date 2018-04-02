Розгляд апеляції на вирок Крисіну знов перенесли

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Понеділок, 2 квітня 2018, 15:02

Розгляд апеляційної скарги прокуратури на умовний термін для керівника "тітушок" Юрія Крисіна у справі вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія перенесли на 2 травня.

Про це "Українській правді" повідомив представник потерпілих Павло Дикань.

"Засідання перенесли на 2 травня, 16:00, у зв’язку з тим, що дають (Крисіну – ред.) державного адвоката, йому потрібен час на ознайомлення, судді з колегії йдуть у відпуски короткочасні, тому через місяць", - сказав він.

За словами Диканя, Крисін на засідання 2 квітня прийшов без адвокатів, колегія суддів пішла у нарадчу кімнату, щоб призначити йому адвоката з безоплатної правової допомоги.

"Крисін проігнорував вимогу суду упродовж 3 днів після попереднього судового засідання укласти договір з адвокатами, він цього договору не уклав, сказав, що він не встиг, хоча в нього було 2 тижні до того, як його заарештували. Це свідчить про затягування розгляду справи", - сказав Дикань.  

Він додав, що справа Крисіна невелика, має 7 томів, тому новий адвокат матиме достатньо часу, щоб ознайомитися з нею.

Прокурор Олексій Донський у коментарі "Радіо Свобода" заявив, що розглянути апеляцію Крисіна можна за два засідання.

"До вироку Крисіну (4 роки умовно – випробувальний термін) у нас багато запитань. Вважаємо вирок у справі вбивства журналіста Веремія незаконним, саме тому подали апеляцію. Можливостей затягувати все менше. Це справа двох засідань", - підсумував прокурор.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.  

Прокуратура та потерпілі оскаржили це рішення.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебував Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Лікарі заявили, що Крисіна 23 лютого направили до дитячого відділення Інституту серця через брак місця у дорослому.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду. На друге засідання – 19 березня – він також не прийшов.

Ірина Балачук, УП
Теми: тітушки суд Київ
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